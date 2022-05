La voiture de la joueuse norvégienne du FC Barcelone, Caroline Graham Hansen, a été cambriolée ce samedi.

C’est elle-même qui a annoncé la terrible nouvelle sur ses réseaux sociaux. Caroline Graham, actuellement blessée, s’est fait cambriolée. Sa voiture a été cassée et ses maillots et chaussures de football ont été dérobés.

« C’est triste de voir comment il peut y avoir des gens sans bon sens. Hier, quelqu’un a décidé de s’introduire dans ma voiture et de voler, entre autres, tous les kits et chaussures de cette saison. Pour moi, cela n’a pas vraiment de valeur en dehors des souvenirs de cette saison. Pour moi, c’est un acte pathétique de stupidité pour penser que vous avez le droit de voler quelque chose qui n’est pas à vous, de prendre quelque chose que vous n’avez pas gagné dans cette vie. J’espère que si quelqu’un voit les articles à vendre, il décide de ne pas les acheter. Ils ne méritent rien de plus que le label de l’idiot de l’année », a écrit Caroline Graham sur les réseaux sociaux.