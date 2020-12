Attention, il y a du nouveau. Lionel Messi au Paris Saint-Germain pourrait bien se faire selon un journaliste Espagnol. D’après lui, le père de l’Argentin aurait participé à une réunion concernant l’avenir de son fils.

Neymar a lâché une bombe le soir de la victoire du PSG à Old Trafford contre Manchester United. Le Brésilien veut rejouer avec Messi. Depuis, le monde du foot s’est enflammé. Partout, on entend qu’une éventuelle arrivée de l’Argentin en France est plus probable que jamais, mais qu’en est-il vraiment ?

À en croire le journaliste espagnol de El Chiringuito, le père de Lionel Messi aurait participé à une réunion au consulat du Qatar à Barcelone. Mais quel était l’objet de cette réunion ? Selon Quim Domenech, sûrement le cousin hispanique de Raymond, ce rendez-vous concerne une éventuelle signature du Barcelonais à Paris.

Problème, le paternel a démenti sur Instagram, « C’est faux. Une invention de plus… Je suis en Argentine depuis septembre. #Fakenews ». Mais après ce démenti, on ne démord pas en Espagne, et El Chiringuito confirme toujours son information. Affaire à suivre.