Dans la tourmente sous l’égide de Ronald Koeman, le FC Barcelone est en difficulté tant sportivement que financièrement et l’avenir de son coach est remis en doute. Malheureusement, le Barça n’a pas les économies pour licencier un technicien de la renommée du Néerlandais et doit s’en satisfaire jusqu’à la fin de son contrat. Mais pour l’avenir, un nom résonne tout particulièrement, celui de Xavi Hernandez. Un objectif clair pour l’Espagnol qui affirme qu’il prendra les rênes du club catalan dans les années à venir.

« Mon idée est de devenir entraîneur de Barcelone. Je ne l’ai jamais cachée, c’est mon objectif et mon rêve. Je ne sais pas si cela arrivera ou non, s’ils auront besoin de moi ou non, mais pour le moment je suis heureux d’être à Al-Sadd et très fier d’être son entraîneur. Si une offre arrive, elle sera évaluée et ensuite nous essaierons de trancher, mais pour le moment je suis très heureux ici« , a avoué Xavi dans une interview à 20 Minutos.