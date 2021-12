Pour ne pas vivre une campagne européenne désastreuse, le FC Barcelone devait l’emporter face au Bayern Munich. Une victoire impérative qui n’a pas été arrachée par les hommes de Xavi Hernandez qui ont subi une nouvelle défaite cinglante, (3-0). Une désillusion qui envoie le club catalan en Europa League. Un affront pour les dirigeants catalans qui ont déjà désignés les trois fautifs.

Rien ne va plus au FC Barcelone. Vingt ans plus tard, le club catalan retrouve l’Europa League. Un retour loin d’être apprécié chez les dirigeants du club qui réclame du changement au sein de l’effectif. Trois fautifs seraient d’ores et déjà pointés du doigt. Selon les informations de Fichajes, ces trois hommes seraient Marc André Ter Stegen, Frenkie de Jong et Sergino Dest. Des joueurs désormais classés comme étant indésirables par la direction qui souhaiterait faire table rase tout en empochant un joli montant.

Concernant Ter Stegen, le portier allemand était autrefois l’un des meilleurs à son poste, allant jusqu’à concurrencer Manuel Neuer en sélection nationale. Un niveau qu’il est loin d’afficher aujourd’hui et qui frustre la direction catalane.

Même son de cloche pour Sergino Dest. Arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam, le latéral américain n’a jamais convaincu et réalisé les espoirs placés en lui.

Pour Frenkie de Jong, ce serait surtout la somme dépensée (85M€) qui poserait désormais problème aux dirigeants catalans. Ils ont peur que ses contreperformances ne persistent et veulent donc s’en séparer le plus rapidement possible afin de récupérer une somme conséquente.