Alors que de nombreuses rumeurs annoncent Jean-Clair Todibo “tout proche” de l’Olympique de Marseille, Nicolas Filhol a remis les pendules à l’heure. Ce transfert ne se fera jamais par faute de budget.

“C’est l’été. Il doit y avoir un stagiaire à Sport et il a pas trop creusé. Parce qu’il aurait vu que le Barça veut de l’argent et que l’OM n’en a pas. Ce qui complique un peu le dossier… Ça ressemble surtout à un truc réchauffé. Est ce que c’est un intermédiaire qui raconte des salades ? Ça ressemble à ça. L’OM a recruté Balerdi, et pour l’instant, il n’y a eu aucun départ à ce poste. Et surtout le Barça veut de l’argent, on parle de 25-30 millions d’euros pour Todibo. L’OM n’a même pas de quoi acheter une canette de bière !” a déclaré le journaliste Football Club de Marseille. Clair et précis.