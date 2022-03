Selon les informations de la presse espagnole, Sergio Busquets, milieu de terrain du FC Barcelone, souhaite terminer sa carrière aux Etats-Unis, en rejoignant notamment l’Inter Miami de David Beckham.

Titulaire indiscutable au FC Barcelone malgré les nombreuses critiques dont il fait l’objet depuis quelques semaines, Sergio Busquets vit ses derniers moments avec le club catalan. En effet, selon les informations de TV3 et de Sport, le milieu de terrain compte aller au bout de son contrat avant de quitter l’Espagne pour le championnat américain.

L’international espagnol, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le barça compte faire une saison de plus afin de disputer la Coupe du Monde au Qatar 2022 avant de prendre sa retraite internationale et quitter l’Europe pour la MLS. Il y a quelques années dans interview accordée à la radio Cope, Sergio Busquets avait déjà évoqué son envie de finir sa carrière en MLS: « J’aimerais finir ma carrière aux Etats-Unis et ensuite devenir entraîneur. »

À 33 ans, Sergio Busquets à joué 36 matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues.