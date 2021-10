Kyian Mbappé a laissé des mauvais souvenirs à Sergi Roberto. Autre d’un triplé l’an dernier face au Barça en LDC, le Français va recroiser la route de l’Espagnol ce dimanche à l’occasion de la finale de la Ligue des Nations à 20h45. Et ce dernier croit savoir comment neutraliser le Parisien.

« Comment arrêter Mbappé ? C’est difficile. Contre la Belgique, on a vu que même s’ils ne dominaient pas le match, ils restaient très dangereux. Avec de l’espace, Mbappé est très difficile à arrêter, on ne peut que faire faute au début de la contre-attaque.

On doit jouer notre jeu, avoir la possession le plus longtemps possible et éviter les contres. Il faudra rester attentif à notre placement quand on attaquera, et les battre collectivement » a-t-il déclaré au média espagnol Sport.