Le vice président du FC Barcelone, Rafael Yuste, a confirmé les discussions avec Manchester City pour Ferran Torres, attaquant sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le champion d’Angleterre en titre.

Ce n’est un secret pour personne mais le FC Barcelone souhaite renforcer son secteur offensif afin de rattraper les nombreux points perdus depuis le début de saison. Rafael Yuste, vice président, annonce que le club catalan est actuellement en discussion avec Manchester City pour Ferran Torres mais préfère ne pas donner d’information sur ces négociations.

« Ferran est un grand joueur et nous travaillons avec discrétion. Nous avons des amis à Manchester City et il y a une bonne relation entre eux. Ferran Reverter nous a rendu une visite de courtoisie. Je comprends les questions mais, par respect pour les joueurs et les clubs, nous ne pouvons pas donner d’attentes qui pourraient s’avérer positives ou négatives», a déclaré le dirigeant barcelonais.

Pour rappel, Ferran Torres est sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Manchester City. Depuis le début de saison, l’espagnol a joué 7 matchs toutes compétitions confondues pour 3 buts marqués.