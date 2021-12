Eternel indésirable au FC Barcelone, Samuel Umtiti ne cesse d’être poussé vers la sortie par ses dirigeants. Si aucune écurie n’est parvenue à le séduire, un club historique fait irruption dans ce dossier pour tenter de l’enrôler dès cet hiver.

Depuis son titre de champion du monde en 2018 et sa blessure contractée au genou, Samuel Umtiti n’a jamais retrouvé son véritable niveau. Une impuissance qui ne plaît pas au FC Barcelone qui ne cesse de le pousser vers la sortie. Des invitations au départ qu’il décline mois après mois alors qu’il souhaitait aller jusqu’au bout de son contrat avec les Blaugranas, soit jusqu’en 2023. Le changement d’entraîneur et l’arrivée de Xavi Hernandez n’y ont rien changé, le Français est cantonné au banc. Il n’a pas disputé la moindre minute cette saison.

Mais, selon les informations de la presse italienne et plus particulièrement de Rudy Galetti, la donne pourrait vite changer alors qu’une écurie historique fait soudainement irruption. Handicapé par la récente blessure de Simon Kjaer, le Milan AC se lancerait sur la piste menant à Samuel Umtiti. Un prêt avec option d’achat est envisagé tout comme un recrutement libre. Le FC Barcelone souhaiterait en effet résilier le contrat qui le lie à l’ancien lyonnais. Une véritable opportunité que pourrait saisir l’international français. D’autres options telles que Benoît Badiashile (AS Monaco) ou Maxence Lacroix (VfL Wolfsburg) seraient également dans les petits papiers des dirigeants lombards.