Décidément, Gerard Piqué se lâche ! Après s’en être pris à ses dirigeants, le joueur a passé un gros coup de gueule concernant le dossier Lionel Messi.

“Messi ? En tant que président, j’aurais agi différemment. J’ai demandé à Leo de patienter. Mais je me demande : comment se fait-il que le meilleur joueur de l’Histoire, dont nous avons eu la chance de profiter, se réveille un jour et envoie un burofax parce qu’il a le sentiment de ne pas être écouté ? C’est trop choquant. Que se passe-t-il ? Leo mérite tout. Le nouveau stade devrait porter son nom, puis celui du sponsor. Nous devons préserver nos icônes, et non les discréditer. Ça me tape sur les nerfs“, a déclaré le défenseur espagnol dans une interview accordée à La Vanguardia.

Longtemps annoncé sur le départ pendant le mercato d’été, Lionel Messi a finalement décidé de prolonger avec le FC Barcelone une saison supplémentaire.