Après l’humiliation subie des mains du Benfica 3-0 en Ligue des champions, le FC Barcelone a une nouvelle fois pris une leçon de foot face à l’Atletico 2-0. Après la rencontre, Gérard Piqué a montré tout son dépit.

« Cette situation est délicate. On prend deux buts sur pas grand-chose et nous, on pourrait jouer trois heures sans marquer.

Ce sont des temps difficiles et beaucoup de ceux qui composent l’équipe aujourd’hui n’ont jamais vécu cela, » a ainsi relevé le Blaugrana, qui a toutefois insisté sur le fait que « l’ambiance dans le vestiaire est très bonne », s’est exprimé Piqué au micro de Movistar.