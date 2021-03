Pour l’ancien buteur du club, Hristo Stoichkov, le nouveau président Joan Laporta n’aura aucune influence sur le choix de Lionel Messi, de rester ou non au FC Barcelone la saison prochaine.

Alors que son contrat avec le FC Barcelone se termine en juin prochain, Lionel Messi n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir. Trois possibilités semblent toujours s’offrir à l’Argentin : prolonger son contrat avec le Barça, retrouver Pep Guardiola à Manchester City ou rejoindre Neymar et Mbappé au Paris Saint-Germain. Récemment élu président du club catalan, Joan Laporta va évidemment faire le forcing pour que la Pulga opte pour la première option. Mais saura-t-il trouver les mots pour séduire le sextuple Ballon d’Or ?

L’ancienne légende du club, Hristo Stoichkov en doute, même s’il prédit un grand avenir au FC Barcelone. « Personne ne pourra convaincre Messi de quoi que ce soit. Il sait quoi faire. Je soutiendrai toujours la décision prise par Leo, et Laporta le fera aussi. Il me semble que c’est ce qu’il faut faire avec une légende, qui nous a fait rire et parfois pleurer », a déclaré le Bulgare dans une interview accordée à Goal.