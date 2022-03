Leader de la nouvelle génération du FC Barcelone, Pedri n’en reste pas moins un grand fan de Lionel Messi. Le Catalan regarde tous les matchs de la star argentine au Paris Saint-Germain.

« Dès que je peux, je regarde ses matchs parce qu’on apprend beaucoup en regardant jouer le meilleur joueur du monde, mais c’est vrai que quand ça ne va pas pour un ami, comme je le considère, ça fait un peu mal. J’ai passé un bon moment avec Leo sur le terrain et en dehors, c’est une personne magnifique, alors j’espère qu’il pourra revenir. Je me suis amusé à jouer avec lui et c’est une joie de l’avoir comme partenaire« , a confié Pedri dans un entretien accordé à La Vanguardia.