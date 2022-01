Courtisé par de nombreuses écuries depuis ses récents écarts de conduite du côté d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang devrait filer à l’anglaise avant la fin du mercato hivernal. Deux offres sont arrivées sur la table des Gunners pour s’attacher ses services.

Ecarté depuis plusieurs semaines par Arsenal et Mikel Arteta pour des problèmes de comportement, Pierre-Emerick Aubameyang vit probablement ses dernières heures sous les couleurs des Gunners. Son avenir reste flou et la seule certitude dans ce dossier reste l’avis de son technicien espagnol qui ne compte plus sur lui. Heureusement pour lui, de nombreuses écuries ont déjà fait part de leurs intérêts et le convoitent secrètement telles que le Paris Saint-Germain, le FC Séville, le FC Barcelone ou encore l’Olympique de Marseille. Deux offres auraient récemment été formulées pour s’attacher ses services.