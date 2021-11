Ousmane Dembélé, revenu de blessure il y a peu, est sous le feu des critiques. Qu’elles soient bonnes ou mauvaises, chacun à son mot à dire sur le joueur français. Pour son ex-coéquipier Ivan Rakitic, l’ailier fait partie des meilleurs !

« Pour moi, Ousmane a des qualités que très peu de joueurs ont. Il pourra clairement faire la différence pour le Barça à son retour. Que dire de plus ? Je prie Dieu pour qu’il ne se blesse plus, qu’il retrouve le rythme… On l’a vu la saison dernière quand il était au top, le Barça était très fort. Il est de la trempe d’un Neymar ou de joueurs de ce style. Il adore les un contre un, il est très décisif, quand il se retrouve face au gardien, il n’y a plus rien à faire. », a-t-il déclaré au micro de beIN Sports.