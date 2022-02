Jeudi soir, le FC Barcelone s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa grâce à sa victoire, 4-1, contre Naples. À l’issue de la rencontre, Xavi, l’entraineur Catalan, était satisfait de la prestation de ses joueurs.

Le FC Barcelone de retour sur le devant la scène ? Le club catalan, s’est largement imposé, 4-1, contre Naples en barrage de retour de la Ligue Europa, au terme d’une bonne prestation collective. Une victoire synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la C3. À l’issue de la rencontre, Xavi, entraineur catalan, qui était heureux de la prestation de ses joueurs, estime que son équipe est « sur la bonne voie ».

« On est sur la bonne voie, on s’améliore dans le jeu. Le type de buts collectifs, comme notre quatrième, c’est ce qu’on recherche, a confié le coach des Blaugrana. On doit savoir profiter de la possession de balle, avec des joueurs capables de jouer dans les espaces. C’est le modèle de jeu qu’on doit imposer, profiter des espaces, jouer dans le terrain adverse. Je suis très content, les joueurs méritent vraiment cette victoire, car ils ont beaucoup souffert, on passe en 8e de finale avec beaucoup d’espoirs même si on doit rester humbles. » a confié l’ancien milieu de terrain.

Le FC Barcelone, qui connaitra son adversaire pour les huitièmes de finale ce vendredi à 12h, devra confirmer cette belle victoire, ce dimanche contre l’Athletic Bilbao, lors de la 26e journée de Liga.