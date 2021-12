Dani Alves, qui pourra faire son grand retour à partir du mois de janvier avec le FC Barcelone, a appelé ses coéquipiers à la révolte pour sortir le club catalan de la crise.

Cette saison, le FC Barcelone traverse une crise sportif et financière sans précédant. Seulement huitième en championnat et reversé en Ligue Europa. En conférence de presse, le latéral brésilien, Dani Alves, a appelé ses coéquipiers a faire preuve de courage et de tout donner sur le terrain pour remettre le club catalan sur le devant de la scène.

« Je veux relever tous les défis. Nous sommes en Europa League et nous devons toujours représenter le club avec la grandeur de l’histoire. Peu importe la compétition à laquelle nous participons. C’est la chose la plus importante : nous devons respecter le maillot de ce club. Il faut accepter cette situation pour s’en sortir. Nous connaissons les problèmes et tout ce qu’il se passe. Nous sommes habitués à voir le Barça au plus haut et c’est pourquoi nous devons trouver une solution le plus rapidement possible. Nous travaillons dur pour revenir au plus haut dès que possible. Le football est une affaire de séries et nous voulons changer la nôtre », a expliqué le brésilien qui pourra jouer à partir du mois de Janvier.