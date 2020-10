Le patron de la Liga, Javier Tebas, a donné son avis sur un éventuel départ de Lionel Messi du côté de Manchester City la saison prochaine.

Longtemps annoncé du côté de Manchester City, Lionel Messi a finalement pris la décision de rester une saison de plus au FC Barcelone. Mais à l’issu de l’exercice 2020-2021, difficile de prédire quel sera l’avenir du sextuple Ballon d’or. Pour le conseiller, il peut en tout cas compter sur Javier Tebas, le président de la Liga. Il pense que Messi ferait une grosse boulette en rejoignant la Premier League.

« Nous avons eu la chance de l’apprécier pendant tant d’années, mais Messi devrait réfléchir très attentivement à ce qu’il fera ensuite », a-t-il confié dans une interview à l’AFP. « Si Messi quittait Barcelone, la réputation qu’il a maintenant et qu’il a si bien façonnée serait très endommagée. Il est vrai qu’il pourrait obtenir une meilleure offre financièrement, mais la réputation qu’il a après plus de 20 ans, je pense qu’il doit la conserver. Ce ne serait pas un drame. Cristiano Ronaldo est parti, Neymar est parti. Neymar est allé au PSG et je n’ai pas vu la ligue française atteindre un super niveau grâce à lui. C’est la réalité. Les gens qui pensent que ce sont les joueurs qui définissent une compétition se trompent et je suis content qu’ils pensent ainsi parce qu’ils ne vont pas grandir. »