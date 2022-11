Memphis Depay aurait clairement indiqué que son désir était de quitter le FC Barcelone dès janvier prochain.

Relégué bon dernier dans la hiérarchie des offensifs du FC Barcelone, Memphis Depay s’est contenté de miettes depuis le début de la saison. Sous les ordres de Xavi Hernandez, le Néerlandais n’a eu droit qu’à 131 minutes de jeu réparties en trois rencontres. Un bien maigre bilan qui rend un départ inéluctable. A 28 ans, l’ancienne star de l’Olympique Lyonnais souhaiterait reprendre le contrôle de sa carrière.

Selon les informations dévoilées par Sport, Memphis Depay aurait fait part à sa direction de son désir de quitter le FC Barcelone et ce dès janvier. Le Néerlandais refuserait de poursuivre sa carrière sous les ordres de Xavi Hernandez, qui ne lui donne pas la considération souhaitée. Il aurait exigé que les Blaugranas le laisse partir gratuitement, six mois avant son contrat. Il souhaiterait miser sur la Coupe du Monde pour briller et redorer son blason auprès d’écuries potentiellement intéressées par ses services.