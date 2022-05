En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé aura une ultime réunion avec le FC Barcelone qui tentera de le convaincre mais l’ombre de Kylian Mbappé plane entre les murs.

Après de multiples blessures, Ousmane Dembélé a crevé l’écran en fin de saison en étant l’un des éléments moteurs de la remontée du FC Barcelone en Liga. Auteur de bonnes prestations, le Français est le meilleur passeur décisif en Espagne avec 13 assists à son actif en 20 rencontres disputées en championnat. Des performances qui ont fini de convaincre Xavi Hernandez et la direction du Barça qui tentent de le prolonger. En fin de contrat en juin prochain, le Français se montre particulièrement gourmand et possède d’autres options qu’il peut considérer comme plus séduisante.

Selon les informations publiées par Todo Fichajes, le FC Barcelone fera une dernière et ultime tentative cette semaine avec une nouvelle réunion avec Moussa Sissoko, son agent, et Ousmane Dembélé. Une dernière entrevue que la presse espagnole a beaucoup de mal à imaginer positive alors que l’entourage du Français serait séduit par l’intérêt affiché par le Paris Saint-Germain. La prolongation de Kylian Mbappé serait un élément primordial dans son avenir et les deux hommes aimeraient porter les mêmes couleurs la saison prochaine. Un facteur décisif que seul Chelsea pourrait nuancer. La semaine qui arrive devrait délivrer de grands enseignements concernant l’avenir de l’international français.