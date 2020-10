Lionel Messi était à deux doigts de quitter le FC Barcelone cet été, notamment après l’énorme défaite face au Bayern Munich en Ligue des champions. Luis Suarez, ancien coéquipier de l’Argentin en Catalogne, est revenu sur ce dossier tumultueux.

“Par respect pour la relation que j’ai avec Leo, je ne vais pas dire ce dont nous avons parlé à l’époque, mais il a vécu une situation difficile et compliquée, a déclaré l’Uruguayen à ESPN. Il voulait partir et le club ne voulait pas qu’il le fasse. J’ai essayé de le soutenir, de prendre soin de lui et de le distraire un peu.”

Pour lui, le club n’aurait pas du insister pour que Messi reste. “Ils auraient dû respecter sa décision de partir.” Et s’il n’exclue pas le fait que Messi joue pour un autre club dans le futur, pour Suarez, l’Argentin restera en Catalogne “s’il se sent à l’aise, heureux à nouveau et qu’un autre conseil d’administration arrive”.