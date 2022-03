Jeudi, le FC Barcelone a été tenu en échec, 0-0, par Galatasaray en huitième de finale aller de la Ligue Europa. L’ancien milieu de terrain, qui n’a pas du tout apprécié la prestation de ses joueurs, estime que ce n’est pas un bon résultat.

Le FC Barcelone devra aller chercher sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa, jeudi prochaine sur la pelouse de Galatasaray. Hier soir, les catalan ont été tenu en échec, 0-0, sur sa pelouse par le club stambouliote au terme d’une prestation assez terne. À l’issue de la rencontre, Xavi, entraineur du Barça, était particulièrement déçu par la prestation de son équipe et met en garde ses joueurs avant le match retour.

« Ce n’est pas un bon résultat. À la maison, après avoir autant dominé… C’est vrai qu’on n’a pas été aussi bons que dernièrement, on a été plus empotés, surtout en première période. Après la pause, on a été un peu meilleurs, on a généré plus de choses et essayé d’attaquer depuis les côtés avec deux ailiers purs. On a tout essayé, mais on est tombés sur un adversaire très fort défensivement. Cela nous a surpris parce qu’ils encaissaient beaucoup de buts dernièrement. C’est l’Europe, c’est ainsi. Même si c’est la Ligue Europa, cela reste l’Europe. Et les équipes qui la jouent l’ont mérité. C’est une compétition difficile, compliquée. Il n’y a rien de gagné, ni rien de perdu, on va continuer à ramer tous ensemble dans la même direction », a expliqué Xavi en conférence de presse.

Le FC Barcelone aura l’occasion de réagir, dimanche à 21h, toujours devant son public face à Osasuna pour le compte de la 28e journée de Liga.