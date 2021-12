Après la défaite du FC Barcelone face au Bayern Munich (3-0), des images montrant Clement Lenglet en train de rigoler avec Robert Lewandowski ont été dévoilés. Des images qui ont tellement fait parler que le joueur du Barça a tenu à s’expliquer.

« Il s’agit d’une réaction ponctuelle qui ne reflète en rien mon sentiment sur le résultat. Mes valeurs sont indiscutables et tous ceux qui me connaissent savent mon engagement et mon amour pour ma profession, pour le Barça et surtout pour ses supporters.

Je n’aurais jamais eu une telle réaction à quelque chose qui nous a tant fait souffrir depuis hier », a écrit Clément Lenglet sur son compte Instagram.