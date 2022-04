En couple depuis de nombreuses années avec Shakira, Gerard Piqué l’est aussi avec le FC Barcelone. Il prend d’ailleurs plus de plaisir avec le Barça lorsqu’il rencontre l’Espanyol Barcelone. Un derby qui serait « mieux que le sexe. »

« Ça fait longtemps que j’ai autant d’argent que le budget de l’Espanyol. Je préfère aller jouer sur le terrain de l’Espanyol qu’à Madrid. Je suis content quand l’Espanyol monte en première division parce que je vais y aller pour jouer. J’aime y aller, entrer sur le terrain, être sifflé, conspué. Tu ris et ça les énerve encore plus. Il n’y a rien de tel dans le monde. Je dirais que c’est mieux que le sexe. J’apprécie ce match beaucoup plus que celui contre Madrid. C’est une rage contenue. À Madrid, ce sont des gens un peu prout-prout« , a confié Gerard Piqué dans un passage sur la chaîne Youtube, The Wild Project.

Vivement critiqué pour des prestations en demi-teinte, Gerard Piqué retrouve une forme certaine depuis l’arrivée de Xavi Hernandez à la tête du FC Barcelone. Le capitaine emblématique a retrouvé sa stature de grand patron. Un rôle qui ne l’empêche pas de faire de belles sorties dans les médias.