Officialisé à la tête du FC Barcelone dans la nuit de vendredi à samedi, Xavi Hernandez est ambitieux. Avec sa nouvelle équipe, l’entraîneur veut redresser la barre. Il a envoyé un message plein d’espoir aux supporters.

« Nous devrons travailler dur dès la première minute, car nous devons nous battre pour tout. C’est l’ADN du club. Je veux bien jouer, réussir et obtenir de bons résultats. Je sais que je n’arrive pas au meilleur moment de l’histoire de ce club, mais c’est pour cela que nous sommes là », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Barça TV.

« Nous sommes au Barça et ce que j’ai vécu toute ma vie au Barça, c’est l’excellence. Nous allons essayer d’être le plus près possible de la victoire, de la compétition et de la lutte pour tout. L’objectif est évidemment de bien jouer. J’ai également mûri et il est clair qu’en tant qu’entraîneur, vous devez prendre des décisions qui, parfois, ne plaisent pas au joueur. J’aime avoir la possession du ballon, attaquer et ne pas spéculer. Être protagoniste avec le ballon… et en tant qu’entraîneur, je souffre encore plus si nous n’avons pas le ballon.»