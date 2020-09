Arrivé à l’Inter Milan, Arturo Vidal va quitter le FC Barcelone et son coéquipier Lionel Messi. Ce dernier lui a écrit un joli message d’adieu sur Instagram.

“Je ne te connaissais que comme adversaire et tu m’as toujours semblé être un phénomène, mais j’a eu la chance de te rencontrer personnellement et tu m’as encore plus surpris. Nous avons passé deux ans à partager beaucoup de choses et tu t’es fait beaucoup remarquer. Le vestiaire va te manquer. Je te souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape dans ton nouveau club. Nous nous rencontrerons à nouveau, c’est certain.” a écrit Lionel Messi sur Instagram.

Ce dimanche, l’Inter Milan a publié sur ses réseaux sociaux une photo d’Arturo Vidal, qui devrait passer sa visite médicale ce lundi avant d’être officialisé comme joueur des Nerazzuri.