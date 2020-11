Déjà annoncé comme le successeur de Josep Maria Bartomeu à la tête du FC Barcelone, Victor Font a bien l’intention de conserver Lionel Messi… et de faire revenir Pep Guardiola.

Alors que Josep Maria Bartomeu a annoncé sa démission du poste de président du FC Barcelone il y a quelques semaines, les rumeurs vont de bon train autour du nom de son successeur. Mais le grand favori reste Victor Font et il a déjà dévoilé les grandes lignes de son plan de reconstruction du club dans une interview accordée à Sky Sports.

« Remplacer la meilleure génération que le monde du football ait jamais connue, ce que nous avons fait, je crois, au cours de la dernière décennie, est un grand défi. Surtout à un moment où la concurrence est intense et où de nombreux clubs sont détenus par des propriétaires très puissants. Notre intention est de construire un projet très fort et compétitif et nous avons la chance, au Barca, d’avoir hérité d’un style de jeu que Johan Cruyff a inculqué à toute l’organisation. Et la plupart des meilleurs professionnels qui connaissent ce style sont aussi des fans et aiment le club – comme Pep Guardiola, Xavi, Iniesta, Puyol. Ce sont tous des légendes qui aiment le FC Barcelone mais qui ne travaillent pas pour le Barça aujourd’hui – nous devons les faire revenir pour nous assurer que nous aurons un projet très compétitif. »

Il a également évoqué son autre priorité : prolonger le contrat du sextuple Ballon d’or, Lionel Messi. « La seule chose dont Messi a besoin, c’est de savoir qu’il fait partie d’un projet compétitif qui aspire à gagner la prochaine Ligue des champions. Nous ne doutons pas que si nous avons l’honneur de prendre la tête du FC Barcelone, nous pourrons le convaincre de rester. »