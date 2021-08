Alors que les rumeurs sur un possible retour de Griezmann à l’Atletico enflent, le président des Colchoneros a indiqué qu’il n’a pas abandonné cette piste. Mais, il a reconnu que cette piste était très compliqué.

« On abandonne rien, mais on peut dire que ce n’est pas un dossier facile. On espère qu’il y aura du nouveau, pas seulement de Griezmann, mais je le dis maintenant, c’est une opération compliqué », a avoué le dirigeant de l’Atletico pour Cardena SER.