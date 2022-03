Joan Laporta, président du FC Barcelone, a accordé une longue interview à Barça TV où il a répondu à Ronald Koeman. Le dirigeant catalan estime qu’il aurait du licencier l’entraineur néerlandais rapidement pour entamer un nouveau cycle.

Il y a quelques jours, Ronald Koeman s’est montré extrêmement critique envers son ancien président, Joan Laporta où il a dénoncé un traitement injuste durant son passage au FC Barcelone. Dans une interview accordée à Barça TV, le président du Barça a répondu au néerlandais. Joan Laporta a reconnu une erreur de casting et regrette de lui avoir laissé du temps.

« A la fin de la saison, j’avais déjà des doutes et donc je lui ai fait savoir. Il voulait continuer, on était dans un certain contexte économique et sportif et par respect pour la figure de Koeman, on lui a donné cette opportunité. Au final, le temps te remet à ta place et te fait voir des choses que tu ne voyais pas auparavant. Par respect pour lui et parce qu’il avait gagné la Coupe du Roi, nous avons pensé que nous pouvions essayer. Mais est arrivé un moment où j’ai vu que nous n’allions pas bien et que nous devions prendre une autre décision douloureuse », a confié Laporta sur la chaine officielle du club.

Koeman dénonce un traitement injuste

Quatre mois après son licenciement du FC Barcelone, Ronald Koeman a qualifié son passage sur le banc du FC Barcelone « d’une aventure douloureuse » et s’est montré extrêmement critique envers son ancien président Joan Laporta, dans une interview accordée au média AD.

« Cela a été ma période la plus difficile en tant qu’entraîneur. (…) Ça me faisait mal de regarder les matchs, c’était encore trop frais. Maintenant je peux à nouveau les voir. Mais vous ne me verrez pas au Camp Nou de sitôt. Je ne peux pas encore faire ça, du moins, pas avec ce président. Je ne peux pas agir comme s’il ne s’était rien passé. Il ne m’a pas donné le temps qu’il a donné à Xavi. C’est toujours douloureux pour moi. Laporta m’avait dit mille fois que Xavi ne serait pas son entraîneur, car il manquait d’expérience. Mais il avait besoin d’un bouclier, de quelqu’un derrière qui se cacher. Je n’étais pas l’entraîneur de Laporta. J’ai eu ce sentiment dès le premier instant, après les élections. Il n’y a pas eu de déclic. Ce soutien nécessaire d’en haut manquait. L’important n’était pas l’argent pour moi. Je voulais vraiment réussir comme entraîneur à Barcelone, faire tout ce que je pouvais. Mais j’ai réalisé que Laporta voulait se débarrasser de moi parce qu’il ne m’avait pas nommé », a lâché le néerlandais, qui va pouvoir tourner la page.

Depuis son départ et l’arrivée de Xavi sur le banc, le Barça retrouve des couleurs. Le club est de retour dans le TOP 4 de la Liga et est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Une double confrontation contre Galatasaray dont le match aller aura lieu jeudi à 21h en Catalogne.