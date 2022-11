En quête d’un nouveau défenseur central avec le départ à la retraite de Piqué, Inigo Martinez est la cible du Barça pour le mercato hivernal et renforcer le poste de défenseur central est la nouvelle priorité du club.

Avec le départ à la retraite de Gérard Piqué et les nombreux pépins physiques que subit la défense centrale catalane, la nouvelle priorité du prochain mercato sera de recruter un nouveau défenseur central. C’est Xavi, lui même, qui l’a annoncé en conférence de presse. « Nous souhaitons recruter un défenseur central en janvier. Ce sera une priorité car Piqué a décidé de partir », a déclaré l’entraîneur des Blaugranas.

Inigo Martinez serait l’heureux élu et devrait renforcer la défense catalane cet hiver. Fabrizio Romano a rappelé que l’Espagnol était toujours sur les tablettes de la direction barcelonnaise. Le joueur de 31 ans est en fin de contrat à l’issue de la saison et ne devrait pas coûter trop cher au FC Barcelone, car il pourrait partir libre six mois plus tard.

