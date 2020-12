Toujours en quête d’un nouvel élément offensif, le FC Barcelone poursuit sa mission avec Memphis Depay. Les Catalans cherchent une stratégie pour recruter le capitaine de l’OL.

D’après les indications du « Mundo Deportivo » le club blaugrana et son entraîneur, Ronald Koeman pensent de plus en plus à faire signer Memphis Depay lors du mercato hivernal dans quelques semaines. Pour cela, le Barça pense à dégraisser sérieusement son effectif et aurait ainsi placé cinq joueurs sur sa liste des transferts, à savoir Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite, Carles Aleñá, Junior Firpo et Samuel Umtiti.

Les dirigeants compteraient en particulier sur Dembélé pour obtenir un joli chèque et renflouer ses caisses. Le Français serait notamment sur les tablettes de Manchester United ou encore la Juventus Turin. Affaire à suivre…