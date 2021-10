Sans briller, le FC Barcelone a décroché ses trois premiers points de la saison en Ligue des Champions ce mercredi, en battant le Dynamo Kiev (1-0) au Camp Nou. Les Blaugrana ont assuré l’essentiel, mais n’ont absolument pas convaincu leur entraîneur, Ronald Koeman, en colère notamment contre ses attaquants après la rencontre.

« On n’a pas le droit de rater autant d’occasions. On joue notre survie dans la compétition et on se perd en attaque… Heureusement qu’on a été solides en défense, mais sur un contre, on ne sait jamais, ils auraient pu égaliser. C’est difficile à entendre. Les attaquants doivent mieux se comprendre. Il nous a manqué de la profondeur, on s’est parfois compliqué la vie avec du jeu court… », a regretté le technicien néerlandais en conférence de presse. »Il faut apprendre à avoir plus de distance entre les attaquants. Ils ont la liberté de jouer, mais ils ont aussi la responsabilité de produire le jeu dont l’équipe a besoin. Oui, je suis content du jeu de l’équipe, mais pas du manque de réalisme. Dans un match comme aujourd’hui, un 3-0 ou 4-0 aurait été un résultat normal », a terminé Koeman.