Lionel Messi a prolongé avec le FC Barcelone cet été mais il ne fait pas l’unanimité. Ce samedi, lors de la défaite du Barça face à Getafe (0-1), Koeman a été déçu de son joueur et l’a fait savoir en conférence de presse.

“Il se peut qu’en ce moment, son rendement puisse être meilleur mais je vois le joueur au quotidien et je le vois heureux, a tenté d’atténuer Koeman devant les médias. Il s’entraîne bien, il est concentré et il veut jouer en continuant de rester le capitaine de cette équipe. En ce sens, je n’ai pas à me plaindre et j’espère que pour le reste non plus” a-t-il déclaré.

🚨PRIMER PALO DE KOEMAN a MESSI:



“SU RENDIMIENTO PUEDE SER MEJOR”.



¿LE PASARÁ FACTURA?

Un premier avertissement pour Messi qui devra vite se reprendre. Le FC Barcelone le Ferencvaros, en Ligue des champions.