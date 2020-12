Quelle soirée ! Ce mardi, outre les incidents du match entre le PSG et Istanbul, le FC Barcelone a de son côté reçu une énorme correction face à la Juventus Turin en s’inclinant au Camp Nou 0-3. Après Koeman, voici venu le tour d’Antoine Griezmann de passer un coup de gueule.

« En première période, ils nous ont roulé dessus, on a manqué de tout, d’envie, d’attitude, de courir, d’attaquer… On a tout fait de travers » analyse le Français. En ce qui concerne la seconde période, le constat n’est pas plus brillant. « En deuxième période, ils avaient l’avantage des trois buts, on a été un peu mieux, mais c’est un mauvais jour, un mauvais match. Le coupable ? De qui ça va être la faute, si ce n’est celle des joueurs ? On doit travailler et aller de l’avant. »

Désormais, Antoine Griezmann veut se concentrer sur le futur. « On a un match dimanche, on doit le gagner parce qu’aujourd’hui on a laissé une très mauvaise image de nous, de l’équipe. On a le niveau, le talent, on sait travailler, on sait courir, c’est ce que l’on doit faire. Peu importe qui sera notre adversaire en 8es, il devra venir ici et on devra prouver à tout le monde que l’on peut gagner la Ligue des champions. C’est un vrai coup dur, mais il arrive au bon moment pour nous remettre les idées en place, pour nous réveiller et nous montrer que dans le foot, tous les matches sont difficiles« .