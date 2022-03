L’AS Monaco a envoyé des émissaires en Catalogne pour superviser Sergino Dest. Indésirable au FC Barcelone, l’Américain pourrait rebondir sur le Rocher.

Recruté pour 21 millions d’euros en provenance de l’Ajax Amsterdam en octobre 2020, Sergino Dest n’a pas convaincu, loin de là. Désormais considéré comme un indésirable et comme un fusible bon à jeter, l’Américain est sous-utilisé par Xavi Hernandez qui ne compte pas sur lui. Une situation dont souhaiterait profiter une écurie française. Le latéral a montré de belles choses en Eredivisie et devrait être capable de se relancer dans une formation plus adaptée à ses besoins.

Selon les informations dévoilées par Sport, l’AS Monaco tenterait de l’arracher aux mains du FC Barcelone. Les dirigeants monégasques auraient envoyé plusieurs superviseurs en Catalogne afin de s’informer sur les disponibilités de Sergino Dest tout en manifestement officiellement leur intérêt. La tâche s’annonce ardue pour le club de la Principauté. Le Barça en réclamerait 20 millions d’euros.