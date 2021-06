Javier Tebas, président de la Ligue de Football espagnol remet une couche sur l’état catastrophique des finances du FC Barcelone. Le club qui souhaite prolonger Lionel Messi pourrait se mettre en grand danger.

Ce n’est un secret pour personne, les finances du FC Barcelone ne sont pas dans un état optimal. Alors que le club souhaite prolonger Lionel Messi avant le 30 juin date à laquelle il ne sera plus un joueur du FC Barcelone, Javier Tebas président de la ligue espagnol déclare une nouvelle fois que les blaugranas devront vendre s’ils veulent garder le septuple ballon d’Or. Dans l’émission El Transitor sur Onde Cero : « Nous avons à la Liga une règle spéciale quand un club dépasse la masse salariale maximale établie. Dans ce cas-là, il ne peut dépenser que 25% des revenus enregistrés. Donc si le Barça vend un joueur pour 100 millions d’euros, il ne pourra en dépenser que 25. Et à l’inverse, si le Barça veut recruter un joueur qui lui coûte 25 millions d’euros par saison, alors il doit trouver 100 millions en transferts ou en économies salariales. Les mesures de contrôle de la Liga ont été approuvées par les clubs il y a sept ans, le FC Barcelone les connait, a poursuivi Tebas. Le club est aujourd’hui dans une situation où il vient de perdre 350 millions d’euros sur une saison, c’est plus de la moitié des pertes totales du football espagnol. Ils savent que s’ils ne font pas d’efforts, ils ne pourront enregistrer aucun nouveau joueur. » Pourtant le FC Barcelone a déjà recruter Eric Garcia, Kun Aguero et Memphis Depay.