Le Barça vit un moment difficile. Éliminé de la Ligue des champions après 4 journées, le club de Liga est dans de sales draps. L’ancien joueur du club Andres Iniesta a jugé de manière plutôt positive son ex-club.

« Je veux que le Barça et les gens que je connais et que j’apprécie réussissent. Depuis que Xavi est entré l’évolution a été très positive et le modèle actuel est super complet sur toutes les lignes, mais il y a des choses qui se passent et la Ligue des Champions se joue sur des détails. Le Barça aurait pu gagner un match au Bayern et à l’Inter, mais ça n’a pas eu lieu », a déclaré Andres Iniesta dans une interview accordée à AS.

