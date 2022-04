Encore en jambe hier soir avec le Barça, Ousmane Dembélé semble enfin vouloir signer un nouveau bail avec le club catalan.

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2022, Ousmane Dembélé n’a pas encore dévoilé publiquement ses plans pour son avenir. Mais à en croire les informations de la presse espagnole, le Français sait déjà de quoi sera fait sa prochaine saison. Aperçu à Marrakech ce lundi, le directeur sportif des Blaugrana Mateu Alemany s’est rendu au Maroc pour reprendre les négociations avec l’agent du Français, Moussa Sissoko.

Un temps annoncé dans le viseur de Chelsea et du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a toujours eu pour objectif de prolonger avec le Barça selon le Mundo Deportivo. Écarté du groupe cet hiver, l’ancien Rennais a rapidement retrouvé une place de titulaire dans le onze de Xavi. Encore passeur décisif hier soir face au FC Séville (1-0), il démontre jour après jour son importance au sein de ce Barça post-Messi. Reste à savoir si les différents partis trouveront un accord sur le plan financier. D’un côté, Ousmane Dembélé demande une augmentation de salaire, et de l’autre le club refuse catégoriquement de déséquilibrer sa grille des salaires.

Interrogé en zone mixte hier, Mateu Alemany a été clair : « Lui et ses agents savent depuis près d’un an quelle est notre position. Pour nous, il peut rester, tant que nous sommes sur des salaires soutenables et proportionnels à ses coéquipiers. »