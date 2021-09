La fin est proche pour Ronald Koeman. Le technicien semble sans solution alors que les mauvais résultats s’enchaînent. Deux favoris s’avancent pour le remplacer, Roberto Martinez et Xavi Hernandez.

Joan Laporta aurait l’intention de licencier Ronald Koeman lors de la prochaine trêve internationale. Pour le remplacer, le président du FC Barcelone a son propre chouchou en la personne de Roberto Martinez. Selon Sport, les premiers contacts existent entre l’entraîneur de la sélection belge et la direction catalane. Joan Laporta ne veut plus d’un simple patch et veut débuter un nouveau projet avec à sa tête Roberto Martinez. L’Espagnol semble être la meilleure option, idée qui ne convainc pas l’ensemble des dirigeants catalans qui privilégient un retour au club de Xavi Hernandez. Débuter une ère nouvelle avec une légende du club serait l’entame d’une belle histoire.