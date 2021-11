Si le licenciement de Ronald Koeman a libéré certains, pour Luuk de Jong, demande express du Néerlandais, celui-ci pourrait signer (déjà) la fin se sa courte histoire au Barça.

Selon Mundo Deportivo Luuk De Jong est déjà poussé vers la sortie au FC Barcelone. Celui-ci ne devrait pas s’éterniser en Catalogne et son ex-club serait même intéressé par l’idée de le re-recruter.

En effet le FC Séville, privé de Youssef En Nesyri, blessé pour plusieurs mois, et qui doit également anticiper le départ de Munir El Haddadi pour la prochaine CAN pourrait voir en Luuk De Jong une recrue de choix. Et a priori, une entente entre les deux clubs pour l’Orange ne devrait pas avoir de mal à se faire.