Hector Bellerin a du mal à se faire une place au FC Barcelone cette saison. Le joueur de 27 ans, sous contrat jusqu’en juin prochain, se montre tout de même satisfait, malgré ne pas savoir de quoi l’avenir sera fait.

« J’ai raté la pré-saison et j’avais besoin d’une période d’adaptation, mais je suis très content des minutes obtenues jusqu’à présent. Dans ma vie, je me suis rendu compte qu’on ne sait jamais ce qui va se passer jusqu’à la dernière minute. L’important est de s’amuser et de garder l’esprit clair. Quand le moment sera venu, nous verrons. Pour l’instant, je veux profiter de l’expérience », a déclaré Hector Bellerin en conférence de presse.

Reste à savoir s’il arrivera à convaincre Xavi d’ici l’été prochain…