Concentré sur la saison prochaine, Xavi Hernandez ne souhaite pas perdre de temps avec les indésirables et les a exclut du groupe, leur indiquant qu’il n’était pas nécessaire de les voir à la reprise.

Le 4 juillet prochain, le FC Barcelone est de retour avec la reprise de l’entraînement et le début de la préparation planifiée par Xavi Hernandez. Le technicien espagnol veut frapper fort la saison prochaine en voulant ramener le Barça au plus haut niveau du football européen. Un objectif qui ne sera possible que si 100% de son effectif est focalisé sur ses ambitions. Dans ce cadre, Mundo Deportivo annonce que l’Espagnol a pris de grandes décisions pour cet entame de préparation en écartant 4 joueurs de son groupe.

Selon les informations dévoilées par le média espagnol, Xavi Hernandez refuse de perdre du temps inutilement et il aurait fait savoir aux hommes considérés comme étant indésirables qu’ils ne devaient pas se présenter à la reprise. L’effectif doit se concentrer sur sa préparation tandis que ces quatre joueurs : Oscar Mingueza, Riqui Puig, Martin Braithwaite et Samuel Umtiti, devront se focaliser sur leur avenir. Des exigences que la majeur partie des concernés aurait acceptées.