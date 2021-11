Sergio Aguero a publié un message sur les réseaux sociaux lundi soir pour donner des nouvelles rassurantes, quelques jours avoir quitté le terrain en raison de douleurs thoraciques. L’Argentin, qui a déjà passé des examens sera éloigné des terrains pendant trois mois.

Sergio Aguero rassure tout le monde. Quelques jours après sa sortie inquiétante à la 40e minute du match entre le FC Barcelone et Alavès (1-1) où il s’est écroulé sur la pelouse après avoir ressenti des douleurs au niveau du coeur, les nouvelles sont rassurantes même s’il doit attendre au minimum trois mois avant de revenir sur les terrains de football afin de pouvoir établir un diagnostic précis et entamer sa convalescence.

« Je vais bien et je suis très motivé pour affronter le processus de récupération, a écrit l’ancien joueur de Manchester City sur son compte Twitter. Je veux tous vous remercier pour les messages de soutien et d’affection qui rendent mon cœur plus fort aujourd’hui. »

Ce mardi à 21h, ses coéquipiers se déplacent sur la pelouse du Dynamo Kiev pour le compte de la quatrième journée de Ligue des Champions. Un match important pour les catalans car en cas de mauvais résultats, la qualification en huitième de finale s’éloignerait fortement;