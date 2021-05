Eric Garcia est de retour au FC Barcelone. À 20 ans, le jeune défenseur central va quitter Manchester City pour la Catalogne. En interview pour L’Espotiu, il a justifié ce choix, et s’est même gentiment moqué des comparaisons faites avec Gérard Piqué.

« J’ai pensé à mon futur et je pense, qu’en ce moment, c’est la meilleur décision. C’est un choix fort. Mais je suis sur du chemin que je prend.

Je n’y pense pas trop. Moi et Piqué nous sommes des joueurs très différents non ? Gerard a tout gagné, moi j’ai 20 ans et je commence à peine ma carrière. La seule comparaison possible c’es que nous sommes tous les deux passées par la « cantera » et que nous avons vécus à Manchester. Mais moi j’ai eu plus de chance. J’ai représenté la meilleur équipe de la ville. Dommage pour lui », s’est amusé Eric Garcia.