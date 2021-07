Ancien entraîneur du Borussia Dortmund, Lucien Favre donne son avis sur le futur recrutement d’Achraf Haikimi au Paris Saint-Germain.

Le coach suisse, qui a eu sous ses ordres l’international marocain il y a quelques saisons trouve que le vice champion de France ne se trompe pas dans son choix et que Hakimi devrait parfaitement coller au club de la capitale. « Non seulement, c’est un super joueur, mais c’est aussi un super gars, qui parle français, bien qu’il soit né à Madrid et de nationalité marocaine. Si vous savez le mettre en confiance, c’est quelqu’un qui donne beaucoup en retour. C’est un joueur qui a des qualités de percussion au-dessus de la moyenne. Il est très rapide et ses qualités de pénétration balle au pied le rendent très dangereux. Il s’appuie sur une vitesse phénoménale et, comme il est physique, il récupère bien de ses efforts, » a confié l’ancien entraîneur de l’OGC Nice.