Après la déroute du PSG sur la pelouse du Real Madrid (3-1), soit la quatrième « remontada » dont est victime le club en Ligue des champions sous l’ère QSI, des têtes doivent tomber. Lesquelles ? Votez !

Mauricio Pochettino est coupable de n’avoir pas su créer de collectif séduisant, d’assise défensive stable et surtout de n’avoir pas su préparer son équipe contre l’adversité. La faillite mentale des Parisiens après la boulette de Donnarumma et l’égalisation du Real Madrid est impardonnable, alors qu’ils étaient alors encore qualifiés. Mais Leonardo est également montré du doigt pour son recrutement ainsi que pour la gestion humaine de ses stars, autorisées plus souvent qu’à leur tour à rallier l’Amérique du Sud, par exemple. Alors qui de l’entraîneur argentin ou du directeur sportif brésilien doit payer les pots cassés ? C’est vous qui tranchez.