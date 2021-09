Victoire 3 buts à 0 pour le Rayo Vallecano ce samedi face au club de Getafe. L’équipe de la banlieue de Madrid est en grande difficulté en ce début de saison.

Rayo Vallecano – Getafe 3-0 : dans cette rencontre, ce sont même les anciens de Ligue 1 qui ont brillé. Passé par le Toulouse FC durant sa carrière, c’est Oscar Trejo qui ouvre la marque à la 9e minute sur penalty. C’est ensuite Ciss qui double la mise à la 78e, avant que Radamel Falcao ne donne un bel avantage de trois buts au Rayo. L’ancien de l’AS Monaco inscrit un but trois minutes plus tard et permet à son club, promu en Liga cette saison de se retrouver huitième avec 7 points. Ca va mal pour Getafe qui est dernier avec aucun point en 5 matchs.