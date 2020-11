Karl Olive, représentant de la FFF à la LFP et maire de Poissy, a évoqué la très grave crise financière que traverse le football français après le non-paiement de Mediapro.

Mediapro est à deux doigts de couler le football français. Le groupe espagnol n’a pas effectué le paiement des droits TV au mois d’octobre et devrait faire de même au mois de décembre. Les clubs professionnels sont donc dans l’obligation de survivre avec le prêt de la LFP. Une situation catastrophique. Un homme peut sauver le football français selon Karl Olive : le Président de la République, Emmanuel Macron.

« Ce dossier évoluera avec, je pense, une intervention directe ou indirecte du sommet de l’Etat et même du Président de la République. Je ne vois absolument pas comment le président Macron laissera tomber le football français… Car malgré tout, et il faut le dire, le foot français est en danger, son économie est en danger. Le foot amateur est aussi en danger. Il y a un vrai signal d’alarme à tirer. Macron va prendre son téléphone pour régler le problème ? Vous savez, à l’époque, lors de la crise du cinéma sur Canal+, il y a eu quelques coups de téléphone qui se sont passés au sommet de l’Etat pour sauver le cinéma au travers du sport. Et je pense qu’on ne sera pas loin de ça », a indiqué le maire de Poissy sur RTL.