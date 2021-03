Le FC Nantes et Lorient se sont quittés ce dimanche sur un match nul (1-1), lors de la 30e journée de Ligue 1. Abdoulaye Touré, le joueur du FC Nantes, s’est exprimé après la rencontre. Pour lui, son équipe méritait de gagner.

« Il y a de la déception aujourd’hui car au vu de la première mi-temps, je pense qu’on maîtrisait le match. On savait que c’était une équipe qui aimait prendre le temps, on leur a laissé le ballon et au final, on prend ce but. Quand on mène au score, il faut essayer de mettre ce deuxième but pour ce mettre à l’abri. On ne le fait pas et on se fait piéger », a confié Touré au micro de Canal.

Au classement provisoire de la Ligue 1, le FC Nantes reste 19e, tandis que Lorient est 17e.