Eliminé surprise des quarts de finale d’Europa League, le FC Barcelone s’est heurté à un mur. Xavi Hernandez crie au scandale et dénonce le nombre de supporters allemands présents au Camp Nou.

« Il s’agit d’une évidence : l’atmosphère n’a pas aidé. Le match ressemblait à une finale, avec la moitié des billets pour eux et la moitié pour nous. C’était un jour où nous avions besoin d’une atmosphère particulière et j’ai trouvé cela décevant. Le club se penche sur la question. C’était une erreur de calcul de notre part, c’est clair. Le vestiaire veut aussi savoir ce qui s’est passé. Ils veulent une explication« , a fustigé Xavi Hernandez en conférence de presse.

Malgré seulement 5000 billets réservés aux supporters de l’Eintracht Francfort par l’UEFA, ils étaient massivement présents dans les tribunes du Camp Nou. 20 000 à 30 000 fans allemands ont été comptabilisés. Un agacement certain partagé par Joan Laporta.

« Le plus inquiétant, c’est que ce qui s’est passé est une honte. Cela ne peut pas se reproduire. Nous disposons d’une grande partie des informations, nous avons besoin de temps pour les traiter et nous prendrons des mesures. Ce qui s’est passé est scandaleux et honteux. Nous ne pouvons pas éviter certaines situations, mais à partir de maintenant, nous devrons être plus stricts. […] En tant que Culé, j’ai honte de voir autant de fans rivaux chez nous. J’ai ressenti de la honte« , a déclaré le président du FC Barcelone.